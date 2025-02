Ilrestodelcarlino.it - Tutti i segreti della pinza per un dolce San Valentino

Bologna, 14 febbraio 2025 – Dici Sane pensi allazza, che dovrebbe essere intrinseca all’amore. Dicizza e, a Bologna, non puoi non parlare, leccornia ancora schietta e onesta, senza manipolazioni troppo commerciali e social, che proprio nel giorno degli innamorati potrebbe essere ilgiusto per prendere lui o lei, per la gola. Con originalità. La pénza, con l’accento acuto sulla e, proviene dalla tradizione contadina bolognese, si preparava generalmente durante le festività natalizie, ma ormai viene consumata tutto l’anno. La sua ricetta appare per la prima volta nel 1644 all’interno del volume ’L’economia del cittadino in villa’ di Vincenzo Tanara, marchese bolognese che affronta temi come l’agricoltura dei campi evite, l’allevamento e l’utilità del suino e come gli astri celesti influiscano nella vita quotidiana.