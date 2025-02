Quotidiano.net - Tutti i duetti di Sanremo 2025 e le cover: il programma della quarta serata con Benigni

, 14 febbraio– Cosa succederà nelladi? Ilè già stilato, in attesascaletta dei cantanti, con l’ordine di uscita che dovrebbe essere diffuso nelle prossime ore, forse già nella conferenza stampa di oggi. Sorpresa: ad aprire lasarà Roberto. Ieri, nella terzadisi è chiuso il capitolo Giovani che ha eletto il cantautore Settembre vincitore di categoria e, soprattutto, sono cambiati gli scenari per i Big. Le due top5seconda eterzahanno mostrato dieci artisti molto differenti epotenzialmente candidati al podio. Sommario I co-conduttoripuntata di venerdì 14 febbraio Chi canterà questa sera Chi vota questa sera Gli ospiti Cosa è successo nella terzaBologna - 13/12/2006 - l'attore comico Robertosul palco del Palamalaguti per lo spettacolo "Tutto Dante" (Raffaella Cavalieri / Iguana Press) I co-conduttoripuntata di venerdì 14 febbraio Per lanumero quattro di, sul palco accanto al direttore artistico ci saranno la comica e conduttrice Geppi Cucciari e Mahmood.