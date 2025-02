Tpi.it - Tutti a bordo: tutto quello che c’è da sapere sul film

: trama, cast e streaming delsu Canale 5Questa sera, 14 febbraio 2025, su Canale 5 va in onda il, pellicola del 2022, diretta da Luca Miniero, con Stefano Fresi e Giovanni. Dopo la fine del lockdown, Bruno deve fare da accompagnatore ad otto bambini, fra cui suo figlio Yuri, durante un viaggio in treno per portarli in una scuola estiva sita in una località della Sicilia. Vediamo insieme trama e cast.TramaAll’età di dieci anni e dopo il lungo isolamento dovuto al lockdown, Juri e i suoi amici sono pronti a partire per una vacanza-studio. L’idea è stata di suo padre Bruno (Stefano Fresi) che con il suo entusiasmo è riuscito a convincere anche la scettica mamma Chiara (Giulia Michelini). Convinto che un viaggio attraverso l’Italia, da Torino fino a Palermo, dopo un anno di pandemia, sia per i bambini una bellissima esperienza si offre di partire con loro.