Ilrestodelcarlino.it - "Tutta la Divina Commedia in tre anni"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Dellasi è parlato e scritto tanto. Adesso è il momento di leggerla". E’ questo il concetto con cui l’associazione culturale L’Isola, Incaute voci e Chiaravalle Reading hanno basato una vera ‘impresa’: la lettura integrale del capolavoro di Dante fatta nel corso di tre, dal 2025 al 2027. Iniziata a gennaio, l’iniziativa proseguirà con due canti ogni 14 giorni. Queste le prossime date: 27 febbraio, 13 e 27 marzo, 10 aprile, 8 e 22 maggio, 5 e 19 giugno, 3 e 11 luglio, 11 e 25 settembre, 9 e 23 ottobre, 6 e 20 novembre. Le letture si tengono nella sede dell’Isola in via Giordano Bruno 3 a Chiaravalle (ore 21, ingresso libero) e hanno una durata di circa 45 minuti. La voce recitante è quella di Enrico Guida, formatosi alla Scuola del Teatro Nuovo di Torino, che approfondisce dai temi della lettura ad alta voce della poesia e della letteratura (tra l’altro ha curato cicli di letture dantesche per la Biblioteca Planettiana di Jesi e il Sistema Bibliotecario Torino Nord).