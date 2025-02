Lanazione.it - Tushe Prato torna in campo per riprendersi la testa

La lunghissima attesa è terminata. Domani lariprenderà il suo cammino nel campionato di serie A2 femminile girone C interrotto quasi un mese fa, al termine del girone d’andata che la squadra allenata da Valentina Megli aveva chiuso al primo posto in classifica. Le ragazze pratesino inperò da seconde, in quanto alla prima di ritorno hanno osservato il turno di sosta. Al comando del girone ora ci sono le marchigiane della Publiesse Chiaravalle e laè attardata di due lunghezze, ma con una partita in meno. Domani appunto laal Pala Keynes (inizio alle 18.30) affronterà le siciliane dell’Edilspi Mattroina già battute a domicilio e avrà la possibilità di riagganciare subito la nuova capolista, che in questo turno riposerà. Queste le altre due partite in programma nella seconda di ritorno: Trapani-Halikada Gattopardo e Euromed Mugello-Conversano.