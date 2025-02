Thesocialpost.it - Turbolenze in aereo, ecco le rotte e gli aeroporti più pericolosi. C’è anche l’Italia: la classifica completa

Sono un po’ l’incubo di tutti i viaggiatori, quelle che quando arrivanoche già siamo pronti a immaginarci scene da film con ammaraggi, paracaduti e ultime preghiere. Parliamo dellein, un fenomeno abbastanza comune che però in alcune tratte è più intenso e pauroso. E così il sito Turbli, che occupa di aviazione, si è divertito a stilare ladellepiù “rischiose”. Partiamo col dire che nella, che riguarda tutto il mondo, è presentese lein assoluto più pericolose da questo punto di vista sono in Sud America e in Asia. Infatti, la rotta in più soggetta in assoluto aè quella che collega Mendoza (Argentina) a Santiago del Cile: 196 km di volo che attraversa le Ande e dove si balla di brutto. Subito dopo troviamo la tratta tra Cordova (Argentina) e Santiago del Cile (660 km) e al terzo posto il volo tra Mendoza e Salta, interamente in Argentina.