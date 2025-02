Ilgiorno.it - Turbigo, furto notturno ai danni della farmacia di via Stazione. Ennesimo colpo nel Legnanese

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 14 febbraio 2025 – Nuovonel territorio e questa volta a subire l’attacco degli ignoti ladri è stata laPavanetto di via. Intorno alle 2 di questa notte i ladri hanno messo nel mirino lacollocata a poca distanza dallaferroviaria: dopo aver forzato la porta posteriore dell’esercizio commerciale, i ladri sono penetrati all’interno dirigendosi direttamente verso la cassa. Forzato il registratore di cassa si sono dunque impossessati dei circa 500 euro qui conservati, quanto lasciato dai proprietari per le esigenze del giorno seguente, per darsi poi alla fuga. I carabinieridi Castano Primo si stanno occupando delle indagini: la verifica delle immagini riprese dalla telecamerevideosorveglianza potrebbe fornire qualche elemento utile in più utile per provare a identificare i ladri.