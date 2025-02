Unlimitednews.it - Tumore ovarico, Barberis “PARP inibitori hanno rivoluzionato terapia”

ROMA (ITALPRESS) – “Il carcinomasi manifesta spesso in stadio avanzato e fino a pochi anni fa si controllava solo con chirurgia e chemio. La recente disponibilità deihal’approccio sistemico e diagnostico. La genetica molecolare è fondamentale per individuare le pazienti che possono rispondere a questa”. Lo ha detto Massimo, Senior Consultant in Patologia Molecolare presso l’Istituto Europeo di Oncologia, intervenuto a The Watcher Talk Salute, il format di Urania TV.“L’identificazione di alterazioni nei geni BRCA1 e BRCA2, sia a livello germinale che tumorale, è stato il primo parametro predittivo positivo – ha aggiunto-. Attraverso studi bioinformatici si è definito un indice di instabilità genetica che indica il potenziale di risposta delle pazienti.