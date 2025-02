Justcalcio.com - TS – “Rosetti, ma come fai? L’arbitro voleva far vincere il Porto”

2025-02-14 00:31:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport:Dopo il pareggio di 1-1 trae Roma in Europa League, Claudio Ranieri si è sfogato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sull’arbitraggio e lamentandosi anche della designazione arbitrale: “Fase difensiva troppo sorpresa? Soprattutto, se noi abbiamo chiesto il cambio, il guardalinee lo sapeva. Partita bellissima, siamo venuti qui pere sono veramente contento della prestazione dei ragazzi. La cosa che non mi sta bene, e parlo con: tutto il mondo sa che lei è una persona integerrima e onestissima.fa a mandare a Oun arbitro che su 22 partite la squadra ospite ha fatto solo 9 pareggi? Perché questa designazione?“.Ranieri, una furia dopo-RomaIl tecnico giallorosso è davvero furioso: “Poi i tanti cartellini.