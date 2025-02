Trump vuol far rientrare la Russia di Putin nel G7 | Mi fido di lui L’ira di Ue e Ucraina Colloqui di pace già venerdì a Monaco? – I video

Leggi su Open.online

Donaldcorre veloce, anzi velocissimo. 24 ore dopo aver riabilitato di fronte al mondo Vladimirparlandoci al telefono per un’ora e mezzo di come metter fine alla guerra in, il leader Usa guarda già oltre. Nei suoi piani, secondo quanto filtra, non c’è solo il raggiungimento di un’intesa sull’– a prescindere dal prezzo che questa dovrà pagare. In vista c’è una piena riabilitazione politica e diplomatica per ladi, il cui fascino perè evidentemente irresistibile. «Credo aquando si tratta dellain. Mi piacerebbe riaverlo al G7: ladovrebbe sedersi al tavolo», ha detto stasera il presidente Usa. Laera membra di quel club, che non a caso si chiamava G8, sino al 2014, quando venne estromessa dopo aver violato il diritto internazionale annettendo unilateralmente la Crimea.