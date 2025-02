Panorama.it - Trump prepara le tariffe reciproche, a rischio auto, farmaci e fertilizzanti europei

"Oggi è il grande giorno:!". Con queste parole, affidate al suo social network Truth, Donaldha annunciato anticipato la presentazione del “Fair and Reciprocal Plan”. Come spiegato ieri dallo stesso Presidente nello studio ovale della Casa Bianca, il piano punta a bilanciare Paese per Paese le aliquote fiscali applicate sulle importazioni, con l’obiettivo di eliminare gli squilibri commerciali degli Stati Uniti. Tradotto: se per esportare una macchina americana in Germania il produttore deve pagare una tassa del 10%, il piano diprevede che anche il produttore tedesco dovrà pagare una tassa del 10% (invece dell’attuale 2,5) se vuole esportare in America, fair and reciprocal, per l’appunto. “È giusto per tutti. Nessun altro Paese può lamentarsi”, è stato il commento finale del Presidente.