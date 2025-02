Thesocialpost.it - Trump: “L’Europa ci tratta come nemici”. E rivela di non aver imposto prima i dazi per via del Covid

Leggi su Thesocialpost.it

Donaldtorna a minacciarecon una nuova ondata di, nel quadro di un piano denominato “Fair and Reciprocal Plan”. L’ex presidente hato che avrebbe voluto imporre tariffe sull’Italia già nel corso del suo primo mandato, ma la pandemia di-19 lo ha costretto a rimandare. “C’era l’epidemia, la gente moriva e io ho un cuore”, ha dichiarato. Oltre al nostro Paese, anche Spagna e Francia erano fra i suoi obiettivi.mirati e penalizzazione dell’Unione EuropeaA differenza delle tariffe generali del 10-20% minacciate in passato, le nuove misure varieranno da nazione a nazione, in base alle barriere imposte da ciascun Paese ai prodotti americani. L’Unione Europea sarà particolarmente colpita, poichéconsidera l’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva) un vero e proprioo nascosto, oltre alle multe e alle regole che, a suo dire, penalizzano le aziende statunitensi.