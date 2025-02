Thesocialpost.it - Trump e la fine del secolo americano: l’Ucraina abbandonata e il rischio di nuove guerre in Europa

Con la telefonata amichevole a Vladimir Putin, Donaldha segnato una svolta che potrebbe ridefinire gli equilibri geopolitici globali. Secondo l’analisi di Roberto Fabbri su Il Giornale, il nuovo corso della politica estera statunitense segna il tramonto dell’egemonia americana ine concede un vantaggio strategico non solo a Mosca, ma anche a Pechino.Gli Stati Uniti non difenderanno più l’La linea politica delineata dal nuovo segretario alla Difesa, Pete Hegseth, è chiara: la sicurezza europea non è più una priorità americana. Questo implica chenon entrerà nella Nato, non riavrà i suoi confini pre-invasione e gli Stati Uniti non impiegheranno truppe né per garantire la sicurezza ucraina né per una missione di peacekeeping. Fabbri evidenzia come questo rappresenti un evidente allineamento con il Cremlino, conche ha dichiarato apertamente: “Putin non vuolenella Nato, e per me va bene“.