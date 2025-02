Ilfoglio.it - Trump annuncia dazi reciproci: auto, bevande e farmaci i settori più colpiti in Italia

Leggi su Ilfoglio.it

Il presidente degli Stati Uniti Donaldtira dritto sulla strada delle misure protezionistichel'introduzione diche dovrebbero entrare in vigore da aprile. Howard Lutnick, scelto dacome prossimo segretario del Commercio, ha affermato che l'indagine potrebbe essere completata entro il primo aprile. Spetterà poi adecidere quando promulgare una qualsiasi delle nuove tasse raccomandate. "Nessuno sa a quanto potrebbero ammontare" i nuovi, ha dettondo le misure, che saranno calcolate paese per paese tenendo conto anche delle nazioni con imposta sul valore aggiunto, cheha definito "molto più punitiva di una tariffa". In tal senso, alcuni paesi dell'Unione europea come l', la Germania e l'Irlanda, tra i maggiori partner commerciali degli Stati Uniti, vedono prospettarsi un futuro di tasse più elevate su una grande varietà di prodotti.