True Detective 5 – Rivelata l’ambientazione della nuova stagione della serie HBO

Non siamo più in Alaska. L’imminente quintadiantologica poliziesca vincitrice di un Emmy – e alla sua secondacon Issa Lopez come sceneggiatrice, procede a gonfie vele. Francesca Orsi, responsabile delledrammatiche e dei filmHBO, ha dichiarato a Deadline, nel corso di un’intervista rilasciata in occasionepremièreterzadi The White Lotus, che ha parlatoprossima programmazione del network.“È ambientata a New York, a Jamaica Bay“, ha detto Orsi. “Issa ha molto da dire, non diversamente da quanto ha fatto con Night Country. È un ambiente diverso ma altrettanto potente”. Le ripresedovrebbero iniziare nei prossimi mesi e il casting è in fase preliminare.“Sono davvero entusiasta. Abbiamo una piccola writers room con Issa”, ha detto Orsi.