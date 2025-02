Ilfattoquotidiano.it - Trovato morto Gianluca Volpe a Tenerife: la magistratura spagnola ha disposto l’autopsia

, un giovane 27enne originario di Napoli e residente a Tegoleto, in provincia di Arezzo, è statosull’isola diin circostanze ancora da chiarire, come riporta La Nazione. Il decesso, avvenuto nel fine settimana scorso, è stato reso noto solo ora. A segnalare il fatto ai carabinieri, che a loro volta hanno informato la famiglia, è stato il consolato di Arona, che svolge il ruolo di intermediario tra le autorità spagnole e italiane. Lahaper accertare le cause del decesso. Un primo esame del corpo, infatti, sembrerebbe escludere una morte violenta, ma le indagini sono ancora in corso e tutte le ipotesi restano aperte., nato nel luglio 1997, si era recentemente trasferito alle Canarie, ma non è ancora chiaro se la sua presenza afosse legata a motivi di lavoro o di vacanza.