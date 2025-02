Sololaroma.it - Trigoria, l’esito degli esami di Dybala: cosa filtra verso Parma e il ritorno con il Porto

Leggi su Sololaroma.it

Il primo atto dei playoff di Europa League tra Roma esi chiude con un pareggio per 1-1, un risultato che lascia aperti i giochi in vista delin programma giovedì prossimo allo Stadio Olimpico. Dopo un primo tempo combattuto, i giallorossi erano riusciti a trovare il vantaggio nei minuti di recupero grazie a una rete di Zeki Çelik, bravo a sfruttare la sponda di Dovbyk in area di rigore. La squadraghese, però, non si è arresa e nella ripresa ha trovato il pareggio al 67° minuto con Moura, che ha superato Svilar grazie alla deviazione fortuita di Baldanzi. Se da un lato il pareggio in trasferta rappresenta un risultato positivo per la Roma, considerando anche il valore dell’avversario e ilda giocare davanti al proprio pubblico, dall’altro c’è la sensazione di aver sprecato un’occasione per chiudere il discorso qualificazione già nella gara del do Dragão.