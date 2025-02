Tg24.sky.it - Treno Frecciarossa guasto tra Bologna e Firenze: ritardi fino a 180 minuti

Leggi su Tg24.sky.it

Nuovi disagi sull’Alta Velocità. Un inconveniente tecnico a bordo di unsta causando rallentamenti sulla linea tra. Lo riporta Repubblica, secondo cui ilFR9311, che collega Torino Porta Nuova a Napoli Centrale, è rimasto fermo per quasi tre ore poco dopo l’uscita dalla stazione di, a partire dalle 11.30. Partito da Torino alle 8.40 e inizialmente atteso a Napoli per le 15.03, ha ripreso la corsa solo dopo un lungo stop. Al momento, il suo arrivo a Napoli è previsto per le 18.00.