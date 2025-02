Treni Alta velocità in tilt ritardi a valanga per un Frecciarossa fermo vicino a Bologna | fino a 3 ore di attesa Quali treni coinvolti

Leggi su Open.online

Rallentamenti a cascata sulla linea di-Firenze e su altre direttrici collegate, dopo che stamattina – intorno alle 11.30 – ilFR 9311 Torino-Napoli si è bloccato per un inconveniente tecnico nei pressi del capoluogo dell’Emilia-Romagna e ha accumulato un ritardo di almeno tre ore. Sul sito,talia ha comunicato che igià partiti potrebbero accusare un ritardo di massimo un’ora. I seidirettamentesaranno rallentati di almeno un’ora. E su uno di questi, come si legge dalle note ironiche postate sui social media, ci sarebbe anche Matteo Renzi.IdirettamenteSono appunto sei i convogli il cui tempo di percorrenza ha subito maggiori variazioni:FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:03)FR 8508 Roma Termini (9:50) – Brescia (14:00) FR 9527 Milano Centrale (10:10) – Salerno (16:06)FR 9413 Venezia Santa Lucia (10:26) – Napoli Centrale (15:48)FR 9626 Roma Termini (10:50) – Torino Porta Nuova (15:10)FR 9623 Milano Centrale (10:58) – Reggio Calabria Centrale (20:29)FR 9625 Milano Centrale (11:25) – Napoli Centrale (16:07)Problemi sulla Bari-Pescara: «Rischio cancellazioni»Traffico rallentato anche sulla linea Bari- Pescara, per un «inconveniente» a due passaggi a livello nei pressi del capoluogo pugliese.