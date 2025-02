Dayitalianews.com - Tremendo schianto alle 4 e 30 del mattino: una delle ragazze rimaste ferite è morta. Aveva 24 anni. Grave anche l’amica che viaggiava con lei lungo la Tangenziale Est di Roma

Un drammatico incidente stradale si è verificato nelle prime ore di giovedì 13 febbraiolaEst di, all’altezza di via Nomentana, direzione San Giov. Una giovane di 23ha perso la vita, mentre un’altra ragazza di 24è ricoverata in gravi condizioni.L’Incidente: Auto Ribaltata all’AlbaL’allarme è scattato intorno4:30 del, quando l’Audi su cuino le due giovani, per motivi ancora da accertare, si è ribaltata. A bordo c’erano due amiche: una 23enne residente a Guidonia e una 24enne di origini rumene ma domiciliata a. Le condizioni di entrambe sono apparse subito gravi.Corsa in Ospedale: Una Vita SpezzataSul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118. La 24enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Giov, dove però, a causariportate, è deceduta poco dopo l’arrivo.