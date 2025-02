Ilrestodelcarlino.it - Tre artisti insieme a Meldola nel nome della sostenibilità. Domani il vernissage

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

’CanticoNuova Natura’ è il titolomostra che vedrà protagonisti mi treLuigi Impieri, Delio Piccioni e Stefano Ricci aalla galleria Michelacci (ex chiesina dell’Ospedale) in via Cavour 60/D. Nella giornata dialle 17.30 si terrà l’inaugurazione dell’esposizione, che si potrà poi visitare fino a domenica 2 marzo. La mostra, curata da Lucia Chierici e presentata tramite le immagini di Sebastian Castoro, non è solo un’esposizioneca, ma anche il tentativo di creare un dialogo etico-estetico fra glie i visitatori, affinchési possa riflettere sull’importanza dell’arte come impegno sociale e ambientale. Infatti è l’occasione pure per presentare il ‘Manifesto per un Presidioco Permanente’, finalizzato allaambientale, culturale, estetica e sociale.