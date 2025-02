Fanpage.it - Travolse e uccise due cugine sull’A28, ora chiede la messa alla prova: potrebbe fare il “nonno vigile”

Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, 26 e 20 anni, morirono il 30 gennaio 2022 in un incidente lungo l'A28. L'auto delle due venne tamponata a forte velocità da un'altra vettura guidata da Dimitre Traykov, condannato a 7 anni per il duplice omicidio. Ora il 62enne ha presentato un'istanza per accedereinsvolgere i compiti di "nonno vigile". I familiari delle vittime: "Siamo spiazzati, è un controsenso".