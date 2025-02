Anteprima24.it - Trasporto su gomma, Nappi (Lega) annuncia interrogazione

Tempo di lettura: 2 minuti“De Luca si vanta di aver fatto acquistare dalla Regione, in questi anni, 1.500 nuovi bus, ma tace su cosa è accaduto in realtà. Oltre l’80% di questi mezzi sono destinati alla provincia di Napoli, dove però, a fornire il servizio di tpl su, per i prossimi 10 anni, non sarà l’azienda regionale dei trasporti. Eav, infatti, con il consenso del presidente pro tempore della Campania, non ha neppure partecipato al bando per l’affidamento di questo servizio. Con la conseguenza che i soldi dei campani – tanti soldi, che sarebbero potuti essere destinati a soddisfare altre necessità dei cittadini – verranno invece utilizzati dalla società (unica partecipante) che si è aggiudicata la gara. Per fortuna che, grazie alla lungimiranza del Governo nazionale, si tratta almeno di un’azienda, Busitalia, controllata da Ferrovie dello Stato.