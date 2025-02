Laprimapagina.it - Tragedia sul lavoro a Siracusa: muore Raffaele Sicari, 26enne di Vibo Valentia

, giovane operaio di 26 anni originario di, è deceduto oggi, 14 febbraio, a seguito di un grave incidente sulavvenuto tre giorni fa in via Piave, a.Il giovane era impegnato nella riparazione di un corpo illuminante e si trovava sul cestello elevatore del furgone della ditta per cui lavorava, quando un camion ha urtato il braccio del cestello, facendogli perdere l’equilibrio.è precipitato sull’asfalto da un’altezza di circa tre metri, riportando ferite gravissime.Trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I di, è stato ricoverato in prognosi riservata e sottoposto a un delicato intervento chirurgico per ridurre una vasta emorragia cerebrale. Nonostante gli sforzi del personale medico, il giovane non ce l’ha fatta.