Tragedia in cantiere | operaio 53enne muore improvvisamente durante il lavoro

Teramo - Un lavoratore albanese di 53 anni, residente in Italia da tempo, è deceduto ieri mattina a Martinsicuro a causa di un malore improvviso mentre operava su una passerella di un'impalcatura. I colleghi hanno immediatamente allertato il 118, ma all'arrivo dei soccorritori non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. L'uomo era regolarmente assunto e viveva con la sua famiglia. Sebbene non si sospettino infortuni sul, la Procura ha disposto un'autopsia per chiarire le cause del decesso. Nella stessa giornata, presso lo stabilimento Aran Cucine di Atri, un altroha subito un infortunio riportando una lesione a un dito ed è stato trasportato in ospedale per un intervento chirurgico. Questi episodi evidenziano l'importanza di una costante attenzione alla sicurezza e alla salute nei luoghi di, sottolineando la necessità di misure preventive efficaci per garantire il benessere dei lavoratori.