Dayitalianews.com - Tragedia a Varese, perde il controllo della moto e precipita da un ponte: morto 57enne

Unciclista di 57 anni è stato trovato senza vita in un torrente a Montegrino Valtravaglia (). Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente l’uomo avrebbe perso ildel mezzo e sarebbeto per circa 8 metri da un. Sullastanno indagando i carabinieri.Una prima ipotesi sullaUnè stato ritrovato senza vita nella mattinata di oggi, venerdì 14 febbraio, a Montegrino Valtravaglia (in provincia di) vicino a un corso d’acqua. Stando a una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, data la presenza di unacicletta, l’uomo sarebbein un incidente stradale: ilavrebbe perso ilfinendo in un torrente in fondo a un dirupo. Al momento, non ci sarebbero elementi che possano far ipotizzare il coinvolgimento di terzi nell’incidente.