Thesocialpost.it - Tragedia a Roma: ragazza di 25 anni trovata morta, arrestato il fidanzato

Leggi su Thesocialpost.it

Un drammatico episodio ha scosso il quadrante Nord di, dove unadi 25è statanella mattinata di giovedì 13 febbraio, nella zona della Giustiniana. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Nel frattempo, ildella giovane è statoper detenzione di sostanze stupefacenti.Il ritrovamento e l’intervento della poliziaLa segnalazione è arrivata attraverso una chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 da parte del compagno della, un uomo di 35. L’uomo ha richiesto un intervento urgente, spiegando che la fidanzata non si sentiva bene e le sue condizioni apparivano gravi. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso.