Ilgiorno.it - Tragedia a Montenegrino Valtravaglia, precipita da un ponte: morto motociclista

Leggi su Ilgiorno.it

Montegrino(Varese), 14 febbraio 2025 –lungo le strade del Varesotto. Unsul colpo questa mattina, venerdì 14 febbraio,ndo per diversi metri da unin via Fabiasco a Montegrino(Varese). L’allarme è scattato poco dopo le 7 di stamani. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i carabinieri della compagnia di Luino, i vigili del fuoco con gli specialisti del Saf e il Soccorso Alpino, impegnati nel recupero del corpo. La dinamica dell'accaduto è ancora da chiarire. L'uomo è stato trovato nel torrente che scorre sotto il: per il 57enne non c’è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso sul posto. Lo scooter è stato invece trovato sulla strada. Sembra che non siano stati coinvolti altri mezzi. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco.