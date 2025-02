Dayitalianews.com - Traffico illecito di rifiuti tra le province di Roma e Latina: quattro arresti. Sequestrate tre società e 50 automezzi

Un’importante operazione delle forze dell’ordine ha portato alla luce un vastoditra ledi, con oltre 6.000 tonnellate dispeciali e metallici movimentati illegalmente. L’inchiesta ha portato adomiciliari e al sequestro die mezzi.L’Indagine della Direzione Distrettuale AntimafiaL’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di, ha preso il via nel 2021 e si è sviluppata grazie al lavoro congiunto dei Carabinieri die della Polizia Locale e Metropolitana diCapitale. Le attività investigative hanno fatto emergere un’organizzazione dedita alla raccolta e smaltimento irregolare dispeciali e non, in violazione delle normative ambientali.Le Persone Coinvolte e i ProvvedimentiA seguito delle risultanze investigative, il GIP del Tribunale diha emessoordinanze di custodia cautelare aglidomiciliari nei confronti di altrettanti soggetti.