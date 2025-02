Oasport.it - Tour de la Provence 2025, tappa e maglia per Sam Bennet a Saint-Victoret

Leggi su Oasport.it

La primadelde la, partita da Marsiglia e giunta adopo 169,3 chilometri, si chiude con la vittoria allo sprint dell’irlandese Samdella Decathlon AG2R La Mondiale Team.Il corridore irlandese brucia in volata lo slovacco Lukas Kubis della Unibet Tietema Rockets e il francese Valentin Ferron della Cofidis. Chiude in quinta posizione il danese Mads Pedersen, vincitore dell’edizione del 2024. Il primo italiano è Marco Tizza della Wagner Bazin WB.è il primo vincitore delper la Decathlon AG2R La Mondiale Team ed è la prima affermazione diper l’Irlanda nelde La. In classifica generale,precede Kubis di quattro secondi e Alexis Renard della Cofidis di sei. Per trovare il primo corridore italiano bisogna arrivare alla sedicesima posizione occupata da Marco Tizza della Wagner Bazin WB.