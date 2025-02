Terzotemponapoli.com - Tosto: “Il Napoli ha dei calciatori validi”

Vittorio, ex difensore del, è intervenuto a “MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito quello che ha affermato.: “E’ più facile adattare un singolo, che cambiare il sistema di gioco”Così l’ex difensore: “Bisogna andare sulle individualità, perché sopperiscono alle lacune. E’ più facile adattare un singolo, che cambiare il sistema di gioco. E’ importante trovare un calciatore che sta bene sia fisicamente che mentalmente. Ilha dei. Io andrei più sul singolo calciatore da adattare, che sul cambio modulo. Raspadori? C’è da dire che iche giocano meno, alzano il livello di intensità durante l’allenamento.