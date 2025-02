Laprimapagina.it - Torino ospita la quarta tappa del progetto Women on Board 2025

Si è svolta a, presso la sede di Zip srl in via Belfiore 45/D, ladell’edizionedion, il percorso formativo gratuito promosso da Federmanager, Manageritalia, Aidp e hub del territorio, con la collaborazione del Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili (Odcec), dell’Associazione Nazionale Forense e del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.L’iniziativa mira a favorire l’ingresso delle donne nei consigli di amministrazione delle imprese pubbliche e private, con l’obiettivo di ridurre il divario di genere e promuovere una governance femminile più inclusiva.Allatorinese ha partecipato la vicepresidente del Consiglio Comunale di, Ludovica Cioria, che ha rappresentato la Città durante l’evento. “Non possiamo rinunciare all’enorme patrimonio culturale e valoriale delle donne”, ha dichiarato Cioria, sottolineando però che “siamo ancora molto indietro: siamo sotto la media europea per l’occupazione femminile e per le posizioni apicali”.