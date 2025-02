Ilfattoquotidiano.it - Toquinho a Sanremo 2025 con Gaia: il duetto su La Voglia e La Pazzia che portò al successo la grande Ornella Vanoni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“In Brasile basta un filo di voce per cantare”. Se in Italia, e nel mondo non sudamericano, ci siamo accorti cos’era la samba, e come sarebbe diventata la bossa nova, lo dobbiamo ad Antonio Pecci Filho. Il ragazzino che sua mamma (di origine mantovana) e il papà (di origine molisana) nei primi anni cinquanta a San Paolo del Brasile chiamarono.L’artista brasiliano oggi 78enne duetterà sul palco diassieme anella serata delle cover sulle note di La, lacheal. E quell’amore per la musica e le melodie brasiliane le spiegano benee il compositore Sergio Bardotti in una puntata dello storico Blitz di Gianni Minà. “Il samba è un fiume passato nella mia vita”. Figuriamoci per.Rudimenti di chitarra – perché come si pizzicano con leggerezza e disinvoltura le corde non ha eguali in altre latitudini musicali –, l’incontro e la collaborazione con il coetaneo Chico Buarque, la lezione gentile e l’ala protettrice del decano Vinicio de Moraes (Tristeza, per dire),imbastisce nuove armonie della canzone popolare e sul finire dei sessanta si afferma in Brasile.