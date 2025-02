Davidemaggio.it - Topo Gigio pronto per Sanremo

Lucio Corsi è l’outsider di2025 e, nonostante la sua semplicità, è stato finora anche l’unico vero elemento di rottura. Lo sarà ancora di più questa sera, perchè porterà sul palco un’icona della tv nostrana, il mitico, che negli ultimi giorni ha seguito il Festival a modo suo. Sulla sua pagina Instagram lo storico compagno del mago Zurlì ha aspettato l’arrivo di questo giorno, commentando con i suoi follower l’inizio della kermesse e le varie serate, fino al momento in cui ha preparato la valigia per raggiungere la città dei fiori.Valigie pronte, baffi che tremano di eccitazione. Sonoper andare a! Chi mi guarda domani sera?!ha chiesto loro (in inglese, lingua nella quale si esprime per la maggior parte del tempo). E oggi, con tanto di giacca glitterata da gran sera, ha postato un video direttamente daper salutare le bambine di un’associazione.