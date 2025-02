Ilrestodelcarlino.it - Topo Gigio a Sanremo, chi è il pupazzo icona che duetta con Lucio Corsi

Bologna, 14 febbraio 2025 –e.! Ma cosa mi dici mai? All’annuncio dei duetti per la serata delle cover a, in molti sono rimasti sorpresi da questa insolita accoppiata. Eppure, pernon si tratta certo di un debutto televisivo: il celebrefece il suo esordio nel 1959 con la voce di Domenico Modugno, lo stesso cantautore cheomaggerà stasera con Nel blu dipinto di blu. Creato nello stesso anno dall’autrice televisiva Maria Perego, insieme a Federico Caldura e al regista Guido Stagnaro,è diventato un’della tv italiana. Ma qual è la sua storia? E perchéha scelto proprio lui come compagno di duetto? Il duetto:Il doppiatoree lo Zecchino d’Oro I successi internazionalie Michael Jacksontra le generazioni Il duetto:mi ha insegnato come non diventare una marionetta, mi ha insegnato a tagliare i fili di chi vorrebbe farmi muovere a suo piacimento”.