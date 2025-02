Davidemaggio.it - Tony Effe vs Sanremo: “Sono incaz*ato nero”

Leggi su Davidemaggio.it

non nasconde la rabbia al termine della sua esibizione sul palco dell’Ariston. A registrare la reazione a caldo,stati i microfoni di Radio 2 che ospitano i cantanti subito dopo le loro performance al Festival di2025. Entrato nello studio e accolto da Gino Castaldo ed Ema Stokholma, il rapper ha subito manifestato il proprio disappunto in maniera ‘molto colorata’. Il motivo? Gli hanno fatto togliere la collana poco prima di esibirsi con la sua Damme ‘na mano. Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro.inc***ato. Adesso so’ ca**i,arrabbiatissimo,veramente arrabbiato. ha raccontatodi fronte ai conduttori increduli: “io non te l’avrei tolta“, ha detto infatti Castaldo. Intti, la collana (la si può vedere nell’immagine), almeno all’apparenza, non ha nulla di strano a tal punto da ‘censurarla’.