Feedpress.me - Tony Effe sui social: "Se stasera mi tolgono i gioielli sul palco sali tu Carlo Conti"

Leggi su Feedpress.me

"Semitu a cantare.tv". E' l'epilogo del caso collana per, che ha caratterizzato la quarta giornata del Festival di Sanremo. In precedenza in conferenza stampa aveva provato a stemperare. "Mi è stata tolta un secondo prima di esibirmi, quando ero già concentrato. Il problema non è la collana in sé, ma il fatto che altri artisti sianoti.