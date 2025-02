Dayitalianews.com - Tony Effe, polemica a Sanremo. Gli tolgono la collana prima dell’esibizione: “Sono davvero arrabbiato”

Ieri, il rapper romano ha preso parte alla terza serata del Festival di, esibendosi con il brano Damme ‘na mano e scegliendo un look più aderente alla sua immagine rispetto a quello del debuttoL’outfit, tuttavia, non era completo: mancava unad’oro che gli organizzatori del Festival avrebbero chiesto al rapper di togliere pochi minutidella sua performance. “Mi hanno fatto togliere ladi salire sul palco”, ha raccontato l’ex membro della Dark Polo Gang durante un’intervista in diretta su Radio 2, “perché? Chiedetelo a loro”. Nonostante il tono tranquillo durante la chiacchierata con Ema Stokholma e Gino Castaldo,non ha nascosto la sua frustrazione: “. Ora. c.i loro”.“Non puoi togliere la“, ha proseguito, “è come se levi l’abbronzatura a Carlo Conti, non è più Carlo Conti.