Gqitalia.it - Tony Effe non poteva che scegliere Balenciaga per il suo ritorno sul palco di Sanremo

Leggi su Gqitalia.it

Che vi piaccia o meno, lo dovete ammettere:sa come attirare l'attenzione. Da quando è salito suldel Festival di, il cantante di Damme ‘na Mano non ha sbagliato un look, indossando prima un completo total white di Gucci (ma soprattutto coprendo i suoi tatuaggi) e poi, in un giorno di riposo dalle fatiche canore, un look un po’ da salone di bellezza firmato.75thMusic Festival 2025 - Day 3Daniele Venturelli/Getty ImagesPer il suosuldurante la terza serata,ha scelto ancora una volta la Maison parigina, optando però per qualcosa di totalmente diverso: SB Jacket e pantaloni baggy in pelle nera, con un paio di Space Shoes lucide ai piedi. Sotto la giacca, nel caso qualcuno se lo stesse chiedendo, niente. Ve l'avevamo detto chesa come attirare l'attenzione, no?Mentre il brano che ha scelto di portare aè un racconto a metà tra una storia d'amore con una donna e una con la città di Roma, sulha dato prova della sua passione per i look audaci.