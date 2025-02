Tpi.it - Tony Effe: “Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco dell’Ariston, sono incazzato nero” | VIDEO

: “Miladisul”Al Festival di Sanremo 2025 esplode il caso: al rapper, infatti, è stato vietato di esibirsi con unadi cantare sulil suo brano Damme ‘na mano.Subito dopo la performance, ai microfoni Radio2, il cantante ha dichiarato ai conduttori Gino Castaldo ed Ema Stokholma: “Miladisul. Perché? Chiedilo a loro,inca**ato. Adesso so’ ca**i,arrabbiatissimo”.arrabbiato perché non ha potuto portare la suasul. #Sanremo2025 pic.twitter.com/gklpyUqY7Q— Trash Italiano (@trashitaliano) February 14, 2025Ospite del DopoFestival, poi,ha rincarato la dose: “Per me Sanremo finisce qua”. Laa cui riferimento il cantante è un gioiello Tiffany che, per regolamento, non può essere esibito in diretta.