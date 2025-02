Thesocialpost.it - Tony Effe furioso per i gioielli vietati, la frecciata a Carlo Conti

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2025,si è trovato al centro di una controversia che ha generato discussioni tra pubblico e addetti ai lavori. Il rapper, al suo debutto sul palco dell’Ariston, ha manifestato il suo disappunto per il divieto di indossare una collana di Tiffany&Co., un’imposizione che ha scatenato la sua rabbia. In conferenza stampa, l’artista ha spiegato la situazione e ha rivolto un messaggio diretto aattraverso i social.La questione deie il regolamento Raiaveva già sfoggiatofirmati Tiffany&Co. per un valore complessivo di oltre 500 mila euro. Tuttavia, prima della sua seconda esibizione, gli è stato impedito di salire sul palco con una collana dello stesso brand. A dare spiegazioni ufficiali è stato Marcello Ciannamea, direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, che ha citato il regolamento del Festival:“L’artista non potrà associare la sua immagine, voce, nome, la sua notorietà a marchi, loghi, prodotti di servizi di terzi.