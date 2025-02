Ilfattoquotidiano.it - Tony Effe e le polemiche per la frase di Caterina Balivo: “Come ti vorrei…”. Cosa ha detto al rapper in gara a Sanremo 2025

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Festival di, non è certo un segreto, è molto più di un evento musicale. La kermesse, infatti, è un grande show in cui tendenze, moda, costume e spettacolo si intrecciano. Puntualiun orologio svizzero arrivano anche lequella recente che vede coinvolta. La conduttrice del programma tv La volta buona, infatti, ieri 12 febbraio ha pronunciato unache ha scatenato l’indignazione sui social. I fatti.è in collegamento damentre, dallo studio, gli si rivolge così: “Ti prego, non ti devi più truccare, noi ti vogliamo vedere con i tatuaggi”. “Lo so, lo so – risponde il cantante romano che la sera precedente, sul palco dell’Ariston, si era coperto i tatuaggi con il make up -, volevo mettermi a nudo ed essere un po’ più carino per tutti voi.