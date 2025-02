Amica.it - Tony Effe e l’affaire della collana tolta a Sanremo

(askanews) – «Altri artisti prima di me sono saliti con gioielli riconoscibili, è stato quello che mi ha fatto arrabbiare. Un’ora prima in camerino mi avevano detto ok, io già sono teso di mio.Perché a me la tolgono e ad altri no?». Lo ha detto, in conferenza stampa nella sala Lucio Dalla, dopo le polemiche sollevate per aver dovuto togliere ladi Tiffany alla richiestaRai, perché “brand riconoscibile”.: “Non ero concentratissimo”«Già il primo giorno non avevo fatto benissimo – ha aggiunto – e se posso essere sincero prima di entrare e salire sul palco, tutti quelliRai ti chiedono foto, mi raccontano dei figli, ci scherzavo. E sono salito con leggerezza e non ero concentratissimo».«Ieri ero molto concentrato – ha concluso – E un minuto prima di salire sul palco mi hanno detto di togliermi la