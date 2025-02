Ilfattoquotidiano.it - Tony Effe e la frecciata a Carlo Conti: “Se stasera mi levano i gioielli, sali tu a cantare”. Cosa è accaduto sul palco di Sanremo 2025

Ci volevaper dare “una scossa” (per utilizzare un termine congeniale al conduttore) al Festival di, guidato da. A poche ora dall’inizio della puntata di– venerdì 14 febbraio – il rapper romano ha pubblicato una Instagram story in cui ha scritto: “Semitu a” e ha taggato. Il conduttore e direttore artistico della kermesse lo ha ripubblicato sul proprio profilo Instagram. Il riferimento diè molto chiaro. Subito dopo la puntata di ieri,si è sfogato dicendo: “Mi hanno levato la collana prima dire sul. Perché? Chiedilo a loro. Sono inca**ato nero. Adesso so’ ca**i”. L’ex della Dark Polo Gang si è lamentato per il fatto che, poco prima di entrare in scena, qualcuno gli abbia imposto di non indossare la collana che avrebbe dovuto rifinire il suo look.