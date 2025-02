Biccy.it - Tony Effe bambino attore, le immagini dalla fiction dove si chiamava proprio Tony

quando era giovanissimo era une la notizia è da tempo di dominio pubblico. A mostrare alcunedi repertorio è stata pure Caterina Balivo oggi a La Volta Buona nella puntata odierna. “cominciò come. Era il 1999, la serie Tutti Per Uno di Rai1“. Una piccola curiosità: nella, recitata al fianco di Marina Suma e Anna Valle, il suo personaggio si.Oltre Tutti Per Uno,ha recitato anche in numerosi film. Fra i più famosi Paparazzi di Boldi e De Sica e Viaggi Di Nozze di Verdonec’era pure Manuela Arcuri che però non se lo ricorda. “Ma lo sai che c’eraanche in Viaggi di Nozze? Aveva 4 anni. Ma non possiamo fartelo vedere perché non abbiamo i diritti del film, costa un sacco di soldi!“, la battuta della Balivo.