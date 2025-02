Game-experience.it - Tomb Raider IV-VI Remastered è disponibile su console e PC, ecco il trailer di lancio

Leggi su Game-experience.it

Aspyr e Crystal Dynamics hanno. rilasciatoIV-VIsu PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG a 29,99 Euro. Ildiha celebrato questo evento.Come rivelato in occasione dell’annuncio ufficiale, sviluppata e pubblicata da Aspyr, questa nuova raccolta di tre giochi include: The Last Revelation,: Chronicles e: The Angel of Darkness, ognuno rimasterizzato con grafica migliorata, opzioni di controllo moderne, modalità foto, codici cheat classici, trofei e obiettivi e molto altro.Per l’occasione Aspyr ha anche rilasciato un nuovo bundle, “I-VI”, che include tutti e tre i titoli dell’acclamatoI-IIIStarring Lara Croft (I + The “Unfinished Business” Expansion,II + The “Gold Mask” Expansion eIII + The “Lost Artifact” Expansion) più tutto ciò che è incluso inIV-VI