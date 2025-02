Gqitalia.it - Tom Cruise ha indossato a Parigi uno tra i Rolex più belli della sua enorme collezione

La presenza di Tomè sempre un evento. E quellascorsa settimana non ha fatto eccezione. Il sessantaduenne attore americano era nella capitale francese per ricevere un premio che non ha nulla a che vedere con il cinema. O quasi.La presidente dell'Aéro-Club de France, Catherine Maunoury, ha così consegnato la grande medaglia dell'Aéro-Club de France a Tomper il suo significativo contributo alla storia dell'aviazione. Considerata la prima istituzione aeronautica al mondo, l'Aéro-Club de France ha conferito all'eroe di** Top Gun** la più alta onorificenza, da quasi un secolo, a una persona che ha contribuito in modo eccezionale ai progressi dell'aviazione, intesa in senso lato.Catherine Maunoury e Tom(Photo by Anthony Ghnassia/Getty Images for Paramount Pictures)Anthony Ghnassia/Getty ImagesSe Tomha ricevuto questo riconoscimento, lo deve soprattutto al cinema e ai suoi film.