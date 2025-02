Zonawrestling.net - TNA: Un mese di sospensione per Nic Nemeth dopo aver colpito per sbaglio Santino Marella

Non è proprio un gran periodo per Nicche meno di unfa ha perso il titolo mondiale contro Joe Hendry e adesso si ritrova sospeso senza paga per quattro settimanepercon un Superkick sul ring. L’ex Dolph Ziggler aspirava ad una rivincita per il titolo TNA, ma le sue azioni assieme al fratello Ryangli si sono ritorte contro.Scelta dovutaNel corso dell’episodio di iMPACT andato in onda questa notte Joe Hendry ha difeso con successo il proprio titolo contro Jake Something. Al termine del match Ryanè salito sul ring e ha richiesto la rivincita per il fratello attaccando verbalmente il campione che poi è stato attaccato dallo sconfitto Something. Sul ring è salitoper riportare l’ordine e assieme a lui anche Nicche haSomething con due Superkick per poi andare a vuoto con il terzo finendo per colpire il Director of Authority.