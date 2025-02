Zonawrestling.net - TNA: Chris Bey è tornato a camminare dopo il rischio paralisi

Bey, stella della TNA, ha condiviso il primo videoil grave infortunio subito lo scorso ottobre, mostrando i suoi progressi nel recupero e rivelando dettagli sullae l’intervento chirurgico.L’infortunio e lainizialeDurante un match contro gli Hardy il 27 ottobre a Detroit, che lo vedeva in coppia con Ace Austin, Bey ha subito un gravissimo infortunio che lo ha lasciato paralizzato sul ring. Come rivelato dallo stesso wrestler, quello è stato “il momento più spaventoso della mia vita, non riuscivo ad alzarmi. Mi sentivo imbarazzato, spaventato e mi vergognavo”.La TNA ha reagito prontamente all’incidente, trasportandolo d’urgenza in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la fusione delle vertebre cervicali (C6 e C7) e del midollo spinale (C6-T1).