Tim peggiora in Borsa e cede il 66%

Timindopo il capital market day e con le ipotesi sul risiko delle tlc. I Cda di Poste e Cdp, secondo indiscrezioni, potrebbero decidere uno scambio. Poste darebbe a Cdp la sua quota in Nexi in cambio della partecipazione della Cassa in Tim. A Piazza Affari Tim scende del 6,6% a 0,28 euro.